España, a la cabeza en la venta de pesticidas en la UE

Bruselas (EuroEFE).- España fue el país de la Unión Europea (UE) que vendió una mayor cantidad de pesticidas en 2016, casi 76.940 toneladas de producto, informó hoy la oficina estadística comunitaria Eurostat.

De los veinte Estados miembros de los que Eurostat dispone de datos completos, España se situó en cabeza por delante de Francia (72.035 toneladas), Italia (60.219 toneladas) y Alemania (46.889 toneladas).

