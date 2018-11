La cuota de renovables en la UE aumentará al 32 % en 2030

Luxemburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo aprobó este martes elevar la cuota de uso de energías renovables en la Unión Europea hasta el 32 % del total para 2030, como parte de la revisión de la legislación comunitaria para cumplir con el Acuerdo de París contra el calentamiento global.

La propuesta, que forma parte de la reforma legislativa conocida como "paquete de energías limpias", recibió en sesión plenaria 495 votos a favor, 68 en contra y 61 abstenciones, y fue adoptada junto a otras medidas, como establecer un objetivo de eficiencia energética para ese año del 32,5 %.

