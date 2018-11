Cómo acabar con el CO2 en la UE para 2050

Bruselas (EuroEFE).- ¿Cómo convertir a la Unión Europea (UE) en una economía "neutra" en carbono en poco más de 30 años? Las respuestas están contenidas en la estrategia contra el cambio climático que la Comisión Europea (CE) presentó este miércoles, una hoja de ruta que propone reducir las emisiones contaminantes en un 80 % para 2050, en sintonía con el Acuerdo Climático de París.

"Podemos hacerlo. Y si tenemos éxito, otros seguirán. Si no lideramos, nadie más lo hará. Y si nadie actúa, un cambio climático desenfrenado afectará severamente a Europa y al resto del mundo", declaró en la presentación del informe el comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete.

AGREED! @EU_Commission just adopted the landmark #EU2050 climate strategy for a #ClimateNeutralEU by 2050. Europe will be the world’s first major economy to go for #NetZero2050. Ready for #COP24! I’m proud to be European. pic.twitter.com/sPPeReqNtL