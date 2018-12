Grandes propósitos y muchas ausencias en el arranque de la Cumbre del Clima

Katowice (Polonia) (EuroEFE).- La Cumbre del Clima arrancó este lunes en Katowice (Polonia), donde durante las próximas dos semanas se sucederán reuniones y complejas negociaciones para implementar el Acuerdo de París de 2015, que insta a frenar el calentamiento global recortando de forma drástica las emisiones contaminantes.

La llamada COP24 es la cumbre sobre el clima más importante desde la de París, aunque la ausencia de grandes líderes mundiales en su inauguración restó brillo a una cita que aborda amenazas planetarias que no entienden de problemas de agenda.

Todos los intervinieres hicieron hincapié en la importancia de dar pasos decisivos contra el cambio climático, incluido el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien exhortó a gobiernos e inversores a apostar "por la economía verde, no por el gris de la economía carbonizada".

Guterres recordó a los delegados presentes que hay que "movilizar cuanto antes recursos para mitigar el avance del cambio climático", e hizo énfasis en numerosas ocasiones en la "oportunidad económica que supone la transición a un modelo económico respetuoso con el medio ambiente".

"No estamos haciendo lo suficiente para capitalizar las enormes oportunidades sociales, económicas y ambientales que supone la acción climática", afirmó Guterres, quien como el resto de la plana de Naciones Unidas quiere hacer llegar a la sociedad global el mensaje de que un cambio a la economía verde es algo positivo que generará nuevas vías de negocio, empleo y bienestar.

"we need a complete transformation of our global energy economy, as well as how we manage land and forest resources. We need to embrace low-carbon, climate-resilient sustainable development." @UN Chief @antonioguterres at #COP24 in Katowice. #ClimateAction #ParisAgreement pic.twitter.com/COtUbcLBnR

Más reacio a este salto se mostró el presidente del país anfitrión, Andrzej Duda, quien en su línea mantuvo un discurso más ambiguo en el que abogó por la lucha contra el cambio climático aunque sin que eso suponga limitar la soberanía nacional de cada país y su disposición sobre sus propios recursos energéticos.

"El uso de los recursos naturales propios, en el caso de Polonia del carbón, y la seguridad energética que esto nos reporta no está en conflicto con la protección del clima y con el avance hacia una política climática más activa", dijo Duda durante su intervención ante el pleno, donde se desmarcó del resto de mandatarios que apostaron sin fisuras por reducir el uso de combustibles como el carbón.

President of Poland Andrzej Duda at #COP24 ceremonial opening: The @UN #ClimateChange conference is now taking place on the exact location of where a #coal mine was once operated. Katowice is meanwhile one of the greenest cities in Poland. That is highly symbolic. #ParisAgreement pic.twitter.com/wWj9QKNhXX