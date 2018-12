Acuerdo para nuevas condiciones laborales en el transporte por carretera y para aplazar el cambio horario

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Transporte de la Unión Europea (UE) lograron cerrar un acuerdo este martes sobre las nuevas condiciones laborales aplicables al transporte por carretera, destinadas a evitar el dumping social entre los conductores de los distintos países y a reducir las cargas administrativas.

Un acuerdo que la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, saludada como "una gran noticia para los conductores de camiones y operadores de transporte por carretera", e instaba al Parlamento Europeo (PE) a avanzar rápidamente.

Political agreement just reached on #MobilityEU package at the #TTE Council. This is great news for truck drivers & road transport operators! A big thanks to Minister @norbertghofer & #eu2018at for their leadership. I’m now inviting @Europarl_EN to move ahead swiftly.