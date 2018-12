Bruselas pide a los países de la UE que usen euros para comprar energía

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea (CE) instó este miércoles a los Estados miembros y actores económicos de la Unión Europea (UE) a utilizar el euro como divisa para sus transacciones energéticas, con el fin de potenciar el papel internacional de la moneda única frente al dominio del dólar.

Esta recomendación es la principal iniciativa dentro de un paquete de medidas presentado por el Ejecutivo comunitario para que el euro, que en 2019 cumplirá 20 años y es ya la segunda divisa más usada del mundo, gane peso a nivel global y los europeos ganen independencia con respecto a las decisiones de terceros países, especialmente Estados Unidos.

