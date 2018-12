Tribunal europeo anula límites "demasiado elevados" fijados por Bruselas para emisiones diésel

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal General de la Unión Europea anuló parcialmente los nuevos límites fijados por la Comisión Europea (CE) para las emisiones de óxidos de nitrógeno en los ensayos de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos con motor diesel, al considerar que son "demasiado elevados".

Esta corte, de primera instancia, dio así la razón a los Ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas que recurrieron la normativa del Ejecutivo comunitario..

#Paris, #Brussels, #Madrid : the #EUGeneralCourt annuls in part the Commission’s regulation setting excessively high oxides of nitrogen emission (NOx) limits for the tests for vehicles https://t.co/BXuldkaxWx