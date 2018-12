La UE reducirá un 37,5 % las emisiones de CO2 en sus coches

Bruselas (EuroEFE).- Los negociadores del Consejo europeo (países de la UE) y de la Eurocámara acordaron este lunes reducir en un 37,5 % el promedio de emisiones de CO2 en los automóviles nuevos con vistas al año 2030 y en un 31% para furgonetas, anunció el comisario europeo para el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete.

"Con estos objetivos ambiciosos, Europa está mostrando una vez más cómo convertir el Acuerdo de París y la COP24 en acción", afirmó Arias Cañete en su cuenta de la red social Twitter, en alusión al pacto contra el cambio climático conseguido en 2015 en la capital francesa y el que sella las reglas para su aplicación alcanzado en la reciente cumbre del clima de Katowice (Polonia).

