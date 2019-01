Nueva manifestación multitudinaria en Bruselas contra el cambio climático

Bruselas (EuroEFE).- La ciudad de Bruselas, sede de las instituciones de la Unión Europea (UE), vivió este domingo una nueva jornada de movilizaciones, la quinta en dos meses, en la que unas 70.000 personas reclamaron medidas urgentes para frenar el cambio climático, según datos de la Policía.

En la marcha, organizada por el colectivo "Rise For Climate Belgium" y apoyada por Greenpeace y otras organizaciones ecologistas, se pidió que Bélgica alcance el nivel de "cero emisiones" contaminantes en 2040, un objetivo más ambicioso que el de los planes más audaces de la Comisión Europea (CE), que aspira a llegar a esa cota en 2050.

El mayor desafío

"La humanidad se enfrenta al mayor desafío que haya conocido desde su existencia en la Tierra", dijeron en la movilización los miembros del colectivo convocante, quienes aseguraron que "la radicalidad se dibuja como una necesidad" para convencer a la clase política de la envergadura del reto.

La empresa ferroviaria belga calculó que entre 25.000 y 30.000 personas se desplazaron en tren desde el resto de Bélgica a la capital para participar en la protesta, convocada en las redes sociales y, en particular, a través de Facebook.

También hubo una movilización de menores dimensiones en la ciudad de Mons (sur de Bélgica).

En Bruselas, la manifestación arrancó en la estación ferroviaria Gare du Nord a las 13.00 hora local (12.00 GMT) de una jornada fría y lluviosa en la capital belga, con el objetivo de atravesar la ciudad y llegar dos horas después a la Plaza de Luxemburgo, frente a la sede del Parlamento Europeo.

Allí tomó la palabra, entre otros, el economista francés Pierre Larrouturou, otrora promotor de la semana laboral de cuatro días que ahora promueve la iniciativa Pacto Finanza-Clima europea, que pide que alBanco Central Europeo (BCE) la creación antes de 2020 de un fondo dotado con 1.000 millones de euros para invertir en sostenibilidad medioambiental.

También acudió a la marcha, que se desarrolló de manera festiva y sin incidentes, el actor y cineasta belga Bouli Lanners, autor de cintas como "Eldorado" o "Les géants", quien subrayó en declaraciones a la emisora RTL la "urgencia" que precisa la lucha contra el cambio climático.

"Está naciendo una conciencia política y ecológica que toma amplitud. Hay que seguir apoyándola", dijo el artista, quien consideró que las reiteradas protestas en Bélgica pueden "crear una emulsión internacional".

El pasado 2 de diciembre, unas 65.000 personas marcharon por las calles de Bruselas con las mismas motivaciones y desde entonces tres manifestaciones estudiantiles habían tomado el testigo, reuniendo en su última convocatoria el pasado jueves a unos 35.000 alumnos y profesores, según cálculos de la policía.

Esas movilizaciones estudiantiles fueron impulsadas por directores, docentes y alumnos de varios centros que exigieron nuevas políticas para mejorar la reducción de residuos, el ahorro de energía, la conservación de la biodiversidad o una movilidad más sostenible.

