Agencia Europea de Sustancias Químicas propone reducir los microplásticos

Helsinki (EuroEFE).- La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) presentó en Helsinki una propuesta para restringir el uso de partículas microplásticas que se agregan intencionalmente a productos dirigidos al consumo, debido al potencial riesgo que suponen para la salud y el medioambiente.

Tras evaluar los peligros que supone la adicción de microplásticos a productos tanto de uso comercial como profesional, la ECHA ha concluido que estaría justificado restringir en toda la Unión Europea (UE) todos aquellos que "sean inevitablemente liberados al medioambiente".

