El vicepresidente de la CE presenta en Madrid el plan de sostenibilidad 2030

Bruselas (EuroEFE).- El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, viajará el viernes a Madrid para presentar el documento de reflexión "Hacia una Europa más sostenible de aquí a 2030" que la Comisión Europea publicó este miércoles.

El texto, que se enmarca dentro del debate sobre el futuro de Europa iniciado con el "Libro Blanco" de la Comisión de 1 de marzo de 2017, ahonda en el compromiso europeo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, recogidos en la "Agenda 2030", destinados a acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad.

Because there is no planet B, there is no plan B.

Implementing sustainable development principles can help us live well within the limits of our planet, fight inequalities, and drive green and inclusive growth.

