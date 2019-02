Airbus A380, adiós al avión más grande del mundo

París (EuroEFE).- Airbus cerró este jueves una etapa con la decisión de dejar de fabricar a partir de 2021 el avión gigante A380, buque insignia de una compañía que cambia de rumbo por la falta de demanda de ese aparato, que podría afectar a hasta 3.500 empleos en Europa.

El anuncio se vio precipitado por la reducción de los pedidos de su principal cliente, Emirates, que ha sustituido parte de sus encargos por los modelos A330-900 y A350-900, argumentando que le parecen más eficientes, y que finalmente se quedará con 123 unidades del A380, 39 menos de las previstas.

El consejero delegado de Airbus, Tom Enders, admitió en conferencia de prensa en su sede de Toulouse, en el sur de Francia, que aunque ha sido "doloroso" asumir el fin de su fabricación, "en los negocios hay que basar las decisiones en hechos, no en emociones".

"I'd like to thank our friends at @Emirates for their unwavering support of the #A380 programme over the years as well as our other A380 customers.Obviously,Airbus will support the aircraft as long as our customers want to operate the aircraft" T.Enders, Airbus CEO #AirbusResults pic.twitter.com/6dUpPzIenG