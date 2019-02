Miles de estudiantes toman de nuevo las calles de Bruselas contra el cambio climático

Bruselas (EuroEFE).- Miles de estudiantes belgas de todas las edades tomaron este jueves las calles de Bruselas en la quinta manifestación estudiantil convocada en lo que va de año para exigir al Gobierno que tome medidas que contrarresten los efectos del cambio climático.

"Si falto a clase es porque el planeta se seca" o "¿Para qué me sirve estudiar la conjugación de los verbos en futuro si no voy a tener?" son algunos de los enunciados que podían leerse en las pancartas de los estudiantes, que no perdían ninguna ocasión de corear al unísono cualquier proclama a favor de un mundo más verde.

La concentración, en la que se congregaron más de 11.000 personas, según datos ofrecidos por la Policía, salió desde la estación del Norte y concluyó en la estación de Midi.

Una hora antes, el tranvía que conecta estas dos localizaciones ya iba repleto de estudiantes entonando canciones como la francesa "Aux arbres citoyens" (A los árboles, ciudadanos), de temática ecológica, o la canción partisana italiana "Bella ciao".

Las organizadoras de la manifestación, Anuna De Wever y Kyra Gantois, son dos estudiantes de Amberes (en el norte de Bélgica) que colgaron un vídeo en las redes sociales a finales de diciembre para llamar a la acción contra el cambio climático, con la sorpresa de que se apuntaron miles de personas.

