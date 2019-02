La joven activista sueca Greta Thunberg pide a la UE metas más ambiciosas contra el cambio climático

Bruselas (EuroEFE).- La activista sueca Greta Thunberg, que con 16 años es una de las voces más prominentes en la lucha contra el cambio climático, advirtió este jueves a la Unión Europea (UE) de que sus metas de reducción de emisiones para 2030 no son suficientes para evitar las peores consecuencias del calentamiento global.

Thunberg alertó de que los actuales objetivos de la UE para 2030, que pasan por reducir al menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, "no son suficientes para proteger el futuro de los niños que crecen hoy".

"Si la UE quiere hacer su contribución justa para permanecer por debajo del límite de los dos grados (de aumento de la temperatura respecto a niveles preindustriales), esto significa un mínimo de un 80 % de reducción para 2030. El doble de ambición que en la propuesta actual", prosiguió la joven.

En una conferencia organizada por el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas, Thunberg pronunció un apasionado discurso sobre la movilización de adolescentes en toda la Unión Europea, que desde hace varias semanas se manifiestan durante su jornada escolar para pedir a sus gobiernos acciones concretas contra el cambio climático.

"Estamos faltando al colegio porque hemos hecho nuestros deberes", inició su discurso la joven activista sueca.

"La gente nos dice que tienen la esperanza de que la gente joven va a salvar el mundo, pero no lo vamos a hacer. Simplemente no hay suficiente tiempo para esperar a que crezcamos y tomemos el control", añadió.

Thunberg insistió en que la curva de emisiones tiene que "doblarse hacia abajo" antes del próximo año y recalcó que el mensaje de los miles de jóvenes que faltan al colegio para manifestarse por el clima "es el mismo que los científicos llevan décadas enviando".

Thunberg se refirió también a las críticas al movimiento estudiantil, muy polémicas durante las últimas semanas en países como el Reino Unido, y rechazó las acusaciones de que lidera una conspiración o que es la "marioneta" de otros, unos ataques que atribuyó a que los políticos quieren hablar "de todo menos del cambio climático".

"Están desesperados por quitar el foco de la crisis climática y cambiar de tema. No quieren hablar de ello porque saben que no pueden ganar esta batalla", afirmó. "Han barrido su desastre debajo de la alfombra para que nosotros lo limpiemos".

En un mensaje directo a sus detractores, Thunberg instó a "los que creen que debemos estar en el colegio" a que falten a sus puestos de trabajo y se manifiesten por el clima en la calle.

"Si aún decís que estamos malgastando valioso tiempo de clase, os recuerdo que nuestros líderes políticos han malgastado décadas de inacción y negacionismo", criticó la joven.

Tras el muy aplaudido discurso de Thunberg, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, agradeció su esfuerzo por crear conciencia de la necesidad de combatir el cambio climático.

"Me gusta que los jóvenes de hoy estén poniendo a prueba a los políticos europeos y movilizándose", señaló Juncker, quien añadió que el objetivo para el próximo presupuesto plurianual europeo (2021-2027) es que uno de cada cuatro euros de la dotación total esté destinado a acciones de mitigación climática.

Por Laura Zornoza (edición: Piedad Viñas)

