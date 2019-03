La UE, a favor de que bares y restaurantes ofrezcan agua del grifo gratis

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros del Medio Ambiente de los países de la Unión Europea (UE) fijaron este martes una posición común para revisar la Directiva europea sobre el agua potable que incluye una mención para fomentar el uso del agua del grifo gratuita en bares y restaurantes.

La revisión de la normativa es el resultado directo de la iniciativa "Right2Water", la primera Iniciativa Ciudadana Europea que logra prosperar.

Did you know that #TapWater is safe to drink everywhere in the EU thanks to strict EU-wide rules? #ENVI ministers discuss how to further strengthen the rules and agree on the #DrinkingWaterDirective.

Find out more: https://t.co/nhmfjk62wI pic.twitter.com/nS4lUOhENe