Los Jóvenes por el Clima, un movimiento que nació en Europa y ya es mundial

Madrid (EuroEFE).- Jóvenes estudiantes están convocados este viernes a una huelga escolar en todo el mundo para exigir a los políticos que adopten medidas en la lucha contra el cambio climático. "Haciendo huelga por un clima seguro", es el lema de este movimiento que nació en Europa y ya es global.

Tomorrow we school strike for the climate in 1769 places in 112 countries around the world. And counting.



Everyone is welcome. Everyone is needed. Let’s change history. And let’s never stop for as long as it takes. #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/xpCLQN8icv