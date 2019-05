Desaparece la biodiversidad, pero la mayoría de los europeos no saben lo que es

Bruselas (EuroEFE).- Casi el 60 por ciento de los europeos no sabe qué es la biodiversidad. Mientras, la Comisión Europea advierte que no hay que perder tiempo para frenar la extinción de especies, tras conocerse un informe internacional que dice que un millón de especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción.

Según la encuesta europea Eurobarómetro, el 96 % de los ciudadanos europeos considera necesario proteger la naturaleza. La encuesta arroja, además, que el 59 % de los 27.643 encuestados nunca ha oído (30 %) o no sabe qué significa (29 %) el término "biodiversidad".

El Eurobarómetro muestra, no obstante, que el desconocimiento sobre ese término, que el Diccionario de la Real Academia Española define como la "variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente", es 11 puntos porcentuales menor que en una encuesta similar publicada en 2015.

Final key result of the #EUBarometer for #EUBiodiversity : People around Europe consider Nature as fundamental for their health and well-being! @EU_Commission works for #CleanAirEU #DrinkingWaterEU #Natura2000 #EUPollinators https://t.co/y6zeiAyvaw pic.twitter.com/8SJPAPfMSS

Las mujeres (46 %) están más familiarizadas con el vocablo "biodiversidad" que los hombres (38 %) y, por países, son más conscientes del significado del término los europeos de Suecia, Bulgaria, Luxemburgo, Croacia, Francia y Portugal, mientras que los que menos lo están son aquellos de Letonia, Eslovaquia y Polonia.

En el caso de los ciudadanos españoles, el 32 % dice haber oído el término "biodiversidad" sin saber qué significa y el 27 % nunca lo ha escuchado, lo que supone 6 puntos porcentuales más de conocimiento respecto al Eurobarómetro de 2015.

El sondeo, realizado en los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE) entre el 4 y 20 de diciembre de 2018 a través de entrevistas cara a cara en su hogar (https://bit.ly/2LsO9LO), expone también que un 41 % de los europeos (mismo dato para España) sí está familiarizado con la "biodiversidad".

Y según el mismo Eurobarómetro, el 67 % de los europeos perciben como mayores amenazas para la biodiversidad la contaminación del aire, el suelo y el agua, mientras que el 63 % se refiere a los desastres naturales causados por el ser humano y el 58 % al cambio climático.

Además, el 77 % de los ciudadanos de la UE considera que "tenemos la responsabilidad de cuidar el medioambiente" y el 71 % cree que esa tarea es "esencial" para luchar contra el cambio climático.

La Unión Europea cuenta con las llamadas Directiva Hábitat y Directiva Aves para conservar y proteger su biodiversidad a través de la Red Natura 2000, que cubre más del 18 % de la superficie terrestre de la UE y el 9,2 % de la superficie marina.

Tres de cada diez encuestados dice ser consciente de la existencia de dicha red comunitaria para la protección de los ecosistemas de la UE.

La voz de alarma del planeta

El planeta ha lanzado ya su voz de alarma: un millón de especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción, muchas en las próximas décadas, a menos que haya un cambio radical en los métodos de producción y consumo, según advierte el mayor informe sobre biodiversidad hasta la fecha.

El análisis de la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), presentado este lunes en la Unesco, subraya la responsabilidad humana en esta situación límite porque los cambios en el uso de la tierra y el mar y la explotación directa de ciertos organismos son los principales culpables.

El cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras completan esa combinación, que ha llevado a que la tasa de extinción actual sea ya "entre decenas y cientos de veces más alta que el promedio experimentado en los últimos 10 millones de años".

Expertos de 50 países trabajaron durante tres años en esa radiografía del planeta en las últimas cinco décadas, que ofrece un diagnóstico sombrío sobre el impacto del desarrollo económico en la naturaleza y en sus cerca de ocho millones de especies.

El deterioro ha alcanzado niveles inéditos en la historia humana y la vida sobre la Tierra tal y como la conocemos se acerca peligrosamente a un punto de inflexión, destaca a EFE la argentina Sandra Díaz, copresidenta de ese estudio.

Al menos 680 especies de vertebrados han desaparecido desde el siglo XVI y están en peligro más del 40 % de las especies de anfibios, un 33 % de los arrecifes de coral y más de un tercio de los mamíferos marinos. Una estimación provisional sitúa en un 10 % el porcentaje de especies de insectos amenazados.

Entre 1980 y 2000 se perdieron además 100 millones de hectáreas de bosque tropical, principalmente para dedicarlo a crianza de ganado en Latinoamérica y a plantaciones en el sudeste asiático, la mayoría de aceite de palma.

1 million animal and plant species are now threatened with extinction, many within decades, more than ever before in human history.



It is urgent to act now to avoid catastrophe!



More on the @IPBES #GlobalAssessment Report https://t.co/XGA1SrvlvS #IPBES7 #Biodiverstiy pic.twitter.com/7zN19zs4q5