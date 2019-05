España, segundo país UE donde más creció el precio de la electricidad en 2018

Bruselas (EuroEFE).- España fue el segundo país de la Unión Europea donde más se incrementó el precio de la energía en 2018 frente a 2017, al pasar de una media de 21,8 euros por cada 100 kWh a 24,8 euros, un incremento del 13,8 %.

Según informó este martes la oficina europea de estadística, Eurostat, solo Chipre, con un aumento del 19,6 % frente a sus precios de 2017, tuvo un incremento mayor al de España, que supera la media de importe tanto de la eurozona (22,4 euros) como del conjunto de la Unión Europea (21,1 euros) en cuanto a los precios de la electricidad doméstica, y se sitúa como el quinto país comunitario donde es más cara.

Solo los hogares de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda pagan más por su electricidad.

Highest increase in electricity prices in Cyprus (+19.6%) and Spain (+13.8%), largest falls in (-4.5%) and (-2.5%)



