Aviones europeos contra los incendios forestales

Bruselas (EuroEFE).- La solidaridad europea contra los incendios forestales comienza a tomar forma. España participa junto con Francia, Italia, Croacia y Suecia en la primera flota antiincendios puesta en marcha en la Unión Europea. El comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, calificó este martes de "ejemplo tangible de la solidaridad europea".

Los equipos iniciales con los que contará la flota son siete aeronaves (dos de España, Croacia e Italia y una de Francia) y seis helicópteros de Suecia.

Bruselas está colaborando con los países participantes para añadir más equipos en las próximas semanas, dijo Stylianides en rueda de prensa.

Según el comisario, la flota inicial, sumada a las medidas de prevención que se van a impulsar a nivel comunitario, deberían ser suficientes para apagar todos los fuegos simultáneos" que se puedan dar en los Estados miembros en los próximos meses.

Our #rescEU transition fleet is set up and ready to respond to the most pressing threat of the coming months: #forestfires



This is the first of its kind, and ready for this year’s fire season#EUCivPro@eu_echo pic.twitter.com/J2nrE7vPRG