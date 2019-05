Más de 80 jóvenes acampan frente a Eurocámara para pedir el voto por el clima

Bruselas (EuroEFE).- Más de 80 estudiantes de diferentes países europeos acamparon esta noche frente a la sede del Parlamento Europeo para pedir que los resultados de las elecciones europeas arrojen preocupación por el cambio climático y disposición a tomar medidas para proteger el planeta frente a ese fenómeno.

"Haz del clima una prioridad. Redobla tus ambiciones. Toma en serio (el Acuerdo de) París", fue el mensaje que enviaron a la Unión Europea (UE), que este domingo concluye cuatro días de elecciones para renovar el Parlamento Europeo.

El objetivo de este grupo de estudiantes, como señalaron en un comunicado, es permanecer 24 horas frente a la Eurocámara hasta que se cierren esta noche los colegios electorales y se vayan conociendo los primeros resultados oficiales, algo que sucederá a partir de las 23.00 horas (21.00 GMT).

Strikers are now #occupyingforclimate. To make the #EUelections2019 to a climate election.

#FridaysForFuture #OccupyForClimate #climatestrike