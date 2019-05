Airbus, hijo modélico de la integración empresarial europea, cumple medio siglo

París (EuroEFE).- El grupo aeronáutico Airbus, hijo modélico de la integración europea en el terreno empresarial y ejemplo de éxito de un Viejo Continente cada vez más marginado en la globalización, cumple 50 años hablándole de tú a tú al otro gigante mundial, Boeing.

La celebración, que se va a prolongar en las próximas semanas, comenzó este miércoles en su sede de Toulouse (sur de Francia) con un desfile aéreo en recuerdo del lanzamiento de su primer avión comercial, el A300.

Las nubes bajas obligaron a modificar el programa e impidieron que el público en tierra -esencialmente 20.000 empleados de la compañía- pudiera observar el paso rasante de los diferentes modelos de la gama de aviones de Airbus, flanqueados por la Patrulla de Francia.

El vuelo finalmente se realizó en altura con representantes de las familias de A220, A320, A330, A350, A380 y del Beluga, que se utiliza para transportar piezas entre las diferentes plantas del grupo.

Se conmemora la firma el 29 de mayo de 1969 por la que el entonces ministro francés de Transporte, Jean Chamant, y el titular alemán de Asuntos Económicos, Karl Schiller, acordaron en el Salón Aeronáutico de Le Bourget, a las afueras de París, el desarrollo conjunto del A300.

50 years of Making It Fly all stemmed from this. These signatures in 1969 led to the #A300 programme, the world's first twin-engine wide body airliner. Ever since we've continued pioneering flight in the skies & beyond. https://t.co/vKs2YZncrj #Airbus50 #WeMakeItFly pic.twitter.com/pvKTh2MD54