La contaminación mata al año a casi 400.000 personas en la UE

Madrid (EuroEFE).- Las instituciones de la UE se han volcado en el Día Mundial del Medioambiente: el objetivo, concienciar aún más a la población de la UE de que hay que actuar ya para evitar lo que es una emergencia climática. Se pierden más vidas por culpa de la contaminación que por los accidentes de tráfico, según recuerda la Comisión Europea: casi 400.000 personas al año. Mientras la calidad del aire se deteriora, los mares se siguen llenando de plástico: tan solo una botella tarda 450 años en descomponerse.

La contaminación del aire provoca además asma y problemas respiratorios, la pérdida de horas de trabajo (con el consiguiente impacto en la productividad) y poblaciones vulnerables, como los niños y los más ancionos, como los más afectados. Además daña los ecosisemas por un exceso de nitrógeno y por la lluvia ácida.

Desde los años 70 del pasado siglo, la UE ha desarrollado diversas iniciativas para mejorar la calidad del aire, controlando la emisión de sustancias contaminantes, mejorando la calidad del comburstible e integrando el prisma amabiental en los requisitors del sector energético y de transporte, recuerda la Comisión Europea.

Guterres pide una acción contundente

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a los gobiernos que actúen con "contundencia" para mejorar la calidad del aire, con impuestos a la contaminación, acabando con las subvenciones a los combustibles fósiles y dejando de construir nuevas centrales de carbón. "Necesitamos una economía verde, no una economía gris", defendió Guterres en un mensaje de cara al Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio y que este año pone el foco en la contaminación aire.

Según el diplomático portugués, "es hora de actuar con contundencia" ante una "crisis" que merece medidas a gran escala como las que se tomaron en el pasado para proteger la capa de ozono. "Mi mensaje a los Gobiernos es claro: gravar la contaminación, dejar de subvencionar los combustibles fósiles y dejar de construir nuevas centrales de carbón", señaló. Guterres recordó que se calcula que nueve de cada diez personas en el planeta están expuestas a unos niveles de contaminación atmosférica por encima de las directrices fijadas por la Organización Mundial de la Salud. "Como consecuencia, nuestra esperanza de vida es menor y algunas economías se están viendo perjudicadas", subrayó, destacando que el aire contaminado se cobra la vida de unos siete millones de personas cada año, ocasiona problemas de salud de largo plazo, como el asma, y frena el desarrollo cognitivo de los niños.

Guterres recordó que estos contaminantes son generados principalmente por la combustión de combustibles fósiles, la actividad de la industria química y minera, la quema de residuos al aire libre, los fuegos en bosques y campos y el uso de combustibles "sucios" para cocinar y calentar los hogares, un gran problema en el mundo en desarrollo. Muchos de ellos, destacó, contribuyen también al calentamiento del planeta, por lo que reducir esas emisiones no solo mejoraría la salud, sino que podría frenar el cambio climático. "En este Día Mundial del Medio Ambiente, tomemos todos medidas para respirar tranquilos. Desde presionar a los políticos y a las empresas hasta cambiar nuestros propios hábitos, todos podemos reducir la contaminación y ganar la partida al cambio climático", concluyó su mensaje.

Mientras, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, defendió que "un aire limpio es un derecho, no un lujo" y subrayó que las políticas y leyes deben reflejarlo. "Tenemos que estar preparados para hacer las inversiones iniciales sustanciales y los esfuerzos requeridos, sabiendo que estaremos salvando dinero y vidas a largo plazo", apuntó. China -el mayor emisor de gases de efecto invernadero- acoge este año los actos oficiales del Día Mundial del Medio Ambiente

Los plásticos y el aire

Una botella de plástico tarda aproximadamente 450 años en descomponerse. "Tenemos un problema muy serio: ocho millones de pásticos acaban cada año en nuestros oceanos", ha dicho en Singapur Ann Jeanette Glauber, responsable de acciones medioambientales del Banco Mundial. El 99 por ciento de todo el plástico de todo el mundo persiste de alguna manera, quizas en el fondo del oceano. Un plástico que además se farica con petróleo y emite gases contaminantes de fecto invernadero, por lo que hay que frenar su producción para anvanzqr en la mitigación de la crisis climçatica mundial.

La ONU y National Geographic inauguraron este martes una exposición que busca alertar del problema del plástico y animar a todo el mundo a tomar medidas para frenar el uso de productos de un solo uso fabricados con ese material, como bolsas de la compra o botellines de agua.

Bajo el título "Planet or Plastic?", la muestra recoge a través de fotografías, vídeos e infografías la historia del plástico y cómo hoy su uso masivo y la falta de reciclado está contaminando los océanos.

"Tenemos un problema enorme", resumió la actriz Whoopi Goldberg, que hizo de maestra de ceremonias en el acto con el que se abrió oficialmente la exposición en la sede de Naciones Unidas.

Tal y como recordó Goldberg, al menos 8 millones de toneladas de plásticos terminan cada año en los océanos, una cifra que algunos estudios amplían hasta 12 millones.

Una gran parte de esos plásticos son artículos de un solo uso, un tipo de productos que Naciones Unidas se ha propuesto combatir con una campaña liderada por la presidenta de su Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

"¿De verdad tenemos que usar un billón de bolsas de plástico al año? ¿De verdad necesitamos millones de tapas para vasos de café tiradas un momento después de su uso? No lo creo", defendió Espinosa en un discurso.

La lucha contra la contaminación y el reparto del agua, claves en España

La lucha contra la contaminación, la transición energética y el reparto del agua constituyen, según los expertos, los grandes desafíos ambientales de España, en un momento de máxima ambición en que Europa obliga a cumplir objetivos de descarbonización y de calidad del aire.

Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, "tenemos que movilizarnos para responder en poco tiempo a una crisis climática ante la que los jóvenes nos demandan una actuación urgente", ha subrayado la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En su opinión, "es hora de que Parlamento, ayuntamientos y gobiernos autonómicos refuercen al máximo la transversalidad de la acción para proteger al medio ambiente y a las personas (...) estamos en un momento en que España se debe defender ante Europa de unos procedimientos de infracción por su mala calidad del aire".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas de todo el mundo respiran aire contaminado, por lo que bajo el lema "Unidos por un planeta sin contaminación del aire", la ONU insta a gobiernos, industria y ciudadanos a sumar esfuerzos para explorar soluciones a un problema que afecta a millones de personas.

Entre 2016 y 2018, España ha incumplido los objetivos legales de protección de la salud y/o la vegetación establecidos para el ozono en la mitad de las 126 zonas en que se divide a efectos de este contaminante el territorio español, denuncian los ecologistas.

Las zonas donde se incumplen los límites están repartidas entre las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra, con casi 19 millones de habitantes.

Por ello, exigen que estas comunidades pongan en marcha "sin más dilación" planes de reducción de ozono, para evitar que esta situación se repita cada primavera y verano, explica Ecologistas en Acción en un comunicado.

En esta línea, el ministro en funciones de Ciencia, Pedro Duque, ha señalado que "tenemos evidencias claras de que estamos ante una crisis climática causada por nosotros mismos", por lo que ha recordado el "papel clave" de la investigación y la innovación en la "transición hacia un planeta más sostenible y una energía más limpia".

Por su parte, expertos consultados por Efe han advertido de que España es uno de los pocos países europeos que no sólo no ha cumplido con los compromisos del Protocolo de Kyoto -que firmó hace más de 20 años- sino que ha aumentado sus emisiones año tras año.

España, un 45 por ciento menos de infraestructuras ambientales que el resto de la UE

España invierte un 45 % menos que Europa en infraestucturas medioambientales España invierte por habitante un 45 % menos en infraestructuras de medioambiente que la media de los países de la Unión Europea (24 euros por habitante frente a los 44 euros de media de la UE), según señala Seopan, que subraya el déficit en el ciclo integral del agua o tratamiento de residuos. Para corregir este déficit, la administración pública debería multiplicar por seis la inversión en los próximos tres años, algo que, en tiempos de estabilidad presupuestaria y control de déficit solo sería posible en caso de que aumentaran las colaboraciones público-privadas, ha apuntado el presidente de Seopan, Julián Núñez, con motivo del Día Mundial del Medioambiente.

De acuerdo con los análisis de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan y la ingeniería Sener, existen hasta 2021 más de 500 inversiones programadas en infraestructuras prioritarias en España con un montante aproximado de 12.000 millones de euros. Entre ellas, se cifran 3.500 millones para la depuración y saneamiento, 2.900 millones para regadío, 2.00 millones para las conducciones, 925 millones para las presas y 905 millones para la ingeniería fluvial. De este total, casi un tercio (4.500 millones de euros) se debería destinar a proyectos para evitar multas de la Comisión Europea, especialmente en depuración y saneamiento de aguas.

España recibió una sanción de 12 millones de euros el pasado verano por no cumplir la Directiva Europea sobre depuración de aguas residuales urbanas, y que se irá incrementando progresivamente en 11 millones de euros adicionales cada semestre que el país no se adapte a los criterios fijados por el texto. Asimismo, también existe déficit de inversión en el tratamiento de residuos, ya que más de un cuarto de los residuos españoles se depositan en el vertedero sin tratamiento incumpliendo con ello las Directivas Europeas.

Pese a ello, según los últimos datos de la Comisión Europea, España redujo en dos tercios durante la crisis su inversión en infraestructuras medioambientales, desde los 3.211 millones de euros de 2007 a los 1.109 millones de 2017. Seopan calcula que el gasto necesario para reducir el vertido directo de residuos hasta lograr que se sitúen en cero y valorar energéticamente las ocho toneladas de residuos producidos por los españoles asciende a 6.500 millones de euros. De acuerdo con el presidente de Seopan, estas inversiones supondrían un beneficio por encima de 52.000 millones de euros durante su vida útil

El Premio Princesa de Asturias distingue a dos investigadoras contra el cambio climático

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019, que este miércoles ha distinguido a la estadounidense Joanne Chory y a la argentina Sandra Myrna Díaz, ha alabado la aportación de ambas biólogas en la lucha contra la crisis climática. El acta, que ha sido leída por el presidente del jurado, el investigador Pedro Miguel Echenique, ensalza sus "contribuciones pioneras" al conocimiento de la biología de las plantas, que son "trascendentales para la lucha contra el cambio climático y la defensa de la diversidad biológica".

Los trabajos de Joanne Chory sobre las respuestas moleculares y genéticas de las plantas a las variaciones ambientales, en particular luz y temperatura, ayudan "a comprender y mejorar la adaptación de los sistemas naturales al calentamiento global", según el jurado. El acta añade que, de forma complementaria e independiente, las investigaciones de Sandra Myrna Díaz permiten "cuantificar la importancia de la conservación de la biodiversidad funcional para garantizar los beneficios que los ecosistemas prestan a la Humanidad".

Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz toman el relevo en este premio al biólogo sueco Svante Pääbo, un especialista en genética evolutiva que ha centrado su trabajo en el estudio del genoma completo del hombre del Neandertal y las primeras poblaciones de la prehistoria.