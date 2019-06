El 85 por ciento de las aguas de baño en la UE es de "calidad excelente"

Bruselas (EuroEFE).- El 85,1 por ciento de las aguas de baño en la Unión Europea (UE) tiene una "calidad excelente". Esa es una de las conclusiones del informe sobre la calidad del agua de baño en la UE publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente. Si quiere bañarse en el agua de mar con la mejor calidad, vaya a Chipre, Malta, Grecia y Croacia. Y en cuanto a aguas interiores, Austria.

Según este informe, el 87 por ciento de las aguas de baño en España tiene una "calidad excelente", un poco por encima de la media de la UE. Polonia, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Albania y Reino Unido son los países europeos que tienen menos zonas de calidad excelente .En cinco países, la calidad del 95 % o más del agua de las zonas de baño evaluadas resultó idónea: Chipre (99,1% de todas las zonas), Malta (98,9% de todas las zonas), Austria (97,3% de todas las zonas) y Grecia (97% de todas las zonas).

Fueron supervisadas 21.831 zonas de baño en los 28 Estados miembros de la UE, más Albania y Suiza. El 95,4 por ciento de ellas cumplían los requisitos mínimos de calidad fijados por las normas de la UE. El número de zonas que cumplen los requisitos de calidad «suficiente» ha pasado del 96 % en 2017 al 95,4 % en 2018. Todas las zonas de aguas de baño notificadas en Chipre, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Rumanía y Eslovenia fueron de una calidad al menos suficiente en 2018.

Our annual bathing water report is out:

More than 95% of the 22k #EUbathing sites met the minimum requirements for #water cleanliness in 2018!

Check the results for your favourite #bathing spot from our interactive map https://t.co/TBgfEVjlGu pic.twitter.com/96taZFXh6M