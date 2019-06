Superar el límite de polución del aire en un medidor ya viola la ley, según TJUE

Bruselas (EuroEFE).- Rebasar los límites de contaminación del aire en un solo punto de medición es suficiente para infringir las normas comunitarias que fijan los máximos permitidos de sustancias nocivas, según aclaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia dictada este miércoles.

La corte con sede en Luxemburgo señaló además que los tribunales nacionales pueden controlar la ubicación que eligen las autoridades para las estaciones de medición de la calidad del aire y velar por que cumplan los criterios que fija la directiva europea en la materia.

El Tribunal se pronunció así a petición de la justicia belga sobre el caso de un grupo de habitantes de región de la capital, Bruselas, y una organización medioambiental que han demandado a las autoridades regionales por considerar que el plan de calidad del aire para Bruselas es insuficiente.

