Europa aúna esfuerzos contra el fuego

Bruselas/Madrid/Valença do Minho (Portugal) (EuroEFE).- La primera flota antiincendios puesta en marcha en la Unión Europea (UE), a la que España contribuye con dos aviones apaga incendios, es un "ejemplo tangible de la solidaridad europea" y debería ser suficiente para apagar todos los fuegos simultáneos que se puedan dar en los Estados miembros en los próximos meses", explicó el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, cuando se presentó oficialmente esta iniciativa para hacer frente a las catástrofes naturales bautizada como "rescUE".

España participa en la primera flota antiincendios puesta en marcha en la UE

Stylianides visita este martes Madrid para dar la bienvenida a los dos aviones apaga incendios aportados por España para la primera flota antiincendios de la Unión Europea.

"La flota de extinción de fuegos, sumada a las medidas de prevención que se van a impulsar a nivel comunitario, deberían ser suficientes para apagar todos los fuegos simultáneos que se puedan dar en los Estados miembros en los próximos meses", explicó Stylianides el 21 de mayo.

Los equipos iniciales con los que contará la flota son siete aeronaves (dos de España, Croacia e Italia y una de Francia) y seis helicópteros de Suecia.

Además de la creación de la flota, la Comisión Europea está reforzando sus capacidades de supervisión y coordinación para prepararse ante la temporada de incendios forestales.

El Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE), que funciona las veinticuatro horas del día, será reforzado durante el verano con un equipo de apoyo formado por expertos de los Estados miembros y durante el verano organizará videoconferencias para compartir información sobre el riesgo de fuegos.

Además, el sistema de satélites Copernicus de la UE se utilizará para cartografiar las emergencias de incendios forestales.

Para prepararse, los países han realizado en los últimos meses distintos ejercicios de protección civil e incendios forestales en Francia y Croacia.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE consiste en un sistema por el que la UE coordina las contribuciones voluntarias de los Estados participantes a un país que ha solicitado ayuda.

Las ofertas de asistencia son coordinadas por el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, con sede en Bruselas.

En los últimos años, las condiciones climáticas extremas y las nuevas amenazas han puesto al límite la capacidad de los países para ayudarse, especialmente cuando varios de ellos se enfrentan al mismo tipo de catástrofe de forma simultánea.

Durante su cita en Madrid, el comisario Christos Stylianides también se reunirá con el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, para concretar la cooperación en la lucha contra los incendios forestales en Europa y hablar sobre los siguientes pasos dentro del sistema "rescEU".

On my way to #Madrid to welcome the contribution of #Spain to the #rescEU initial transition fleet.



Pleased to have the opportunity to meet the Minister of Interior Mr Fernando Marlaska @interiorgob & the Minister of Agriculture @LuisPlanas @mapagob#EUProtects #EUSavesLives