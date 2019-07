Francia crea una ecotasa para la aviación y busca una coalición de países europeos para gravar el queroseno

París (EuroEFE).- El Gobierno francés aplicará una ecotasa desde 2020 a los vuelos que despeguen de los aeropuertos del país, una forma de empezar a hacer efectiva su voluntad de impulsar un impuesto de ese tipo a escala europea, al tiempo que va a trabajar para la formación de "una coalición de grandes países europeos" que pongan en marcha "progresivamente" un impuesto sobre el queroseno de los aviones para de esa forma incitar a las compañías a utilizar aviones más eficientes y limitar las emisiones contaminantes.

El ministro francés de la Transición Ecológica, François de Rugy, reconoció este miércoles en una entrevista en la emisora "France Inter" que todos los países de la Unión Europea (UE) no quieren esa tasa sobre el carburante de los aviones, por eso espera que la idea de una "coalición" de Estados se forme "lo más rápido posible".

Estas declaraciones llegan un día después de que su Gobierno anunciara que a partir de 2020 impondrá una tasa a los billetes de los vuelos que despegan de los aeropuertos franceses, que irá desde 1,5 euros para los trayectos dentro de Europa en clase turista hasta un máximo de 18 euros para las líneas intercontinentales en clase ejecutiva.

De Rugy avanzó que Francia va a "llevar una batalla a nivel europeo y a nivel mundial para gravar el queroseno, porque lo más importante es que a nivel mundial" este combustible esté sometido a una fiscalidad que incite a las compañías a utilizar aviones que consuman y contaminen menos.

"Vamos a llevar esta batalla a nivel europeo, pero asumimos nuestra parte a nivel francés", añadió para explicar la nueva ecotasa que se impondrá desde el año próximo y que inmediatamente ha recibido duras críticas de las compañías aéreas y de sus organizaciones.

Los 180 millones de euros que su Ejecutivo espera recaudar cada año se dedicarán a financiar las infraestructuras de transporte. Un 75 % del dinero irá destinado al ferrocarril.

El ministro afirmó que la industria aeronáutica ya está preparada para que los aviones vuelen con combustibles de origen vegetal.

La idea de establecer un impuesto europeo al queroseno de los aviones es una idea que ronda las reuniones ministeriales de la UE desde hace meses y entre los pioneros, además de Francia, están Bélgica, Holanda y Luxemburgo. España, por el contrario, es reacia a ese tipo de medidas.

Para España, cuya economía es fuertemente dependiente de los ingresos de los turistas que llegan principalmente en avión, el Gobierno ha señalado que una tasa que grave el queroseno de los aviones no es la "primera opción" en impuestos medioambientales.

Reacción de rechazo en cadena en el sector aéreo

El anuncio de la ecotasa francesa generó una reacción de rechazo en cadena en el sector aéreo, empezando con la que aparece como la principal damnificada, Air France, ya que el 50 % de sus vuelos salen de un aeropuerto francés y son susceptibles de resultar gravados.

Air France, que recordó que su actividad supone el 1,1 % del producto interior bruto (PIB) de Francia y 350.000 empleos inducidos, se quejó de que ese impuesto "penalizaría fuertemente" su competitividad exterior.

La compañía calcula que le costará más de 60 millones de euros anuales, una cantidad equivalente a las medidas que puso en marcha el Ejecutivo el pasado año para apoyarla.

La plataforma Airlines for Europe (A4E), de la que Air France forma parte junto a las otras grandes aerolíneas de la UE, se sumó a las críticas al impuesto francés y propuso en su lugar buscar soluciones para un desarrollo sostenible de la aviación.

