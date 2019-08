"Slow travel", un concepto europeo en la defensa del turismo sostenible

Madrid (EuroEFE).- Nacida en Europa, la filosofía del “viaje lento” o “slow travel” se ha convertido en un pilar fundamental en la defensa del turismo sostenible, un argumento manifiesto en el discurso de referentes en la lucha por el compromiso medioambiental, como la joven activista sueca Greta Thunberg.

Thunberg, abanderada del movimiento “flying shame” o “vergüenza de volar” (también traducido como “quédate en tierra”) anunció recientemente que participará en la cumbre climática del próximo 21 de septiembre en Nueva York, y que llegará cruzando el Atlántico, a bordo del Malizia II, una nave que no genera emisiones tóxicas, ya que está habilitado con placas solares y turbinas submarinas.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce