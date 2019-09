La CE prevé usar el fondo de desastres naturales para paliar un "brexit" sin acuerdo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha planteado este miércoles utilizar financiación de distintos fondos europeos para ayudar a los Estados miembros a paliar las consecuencias más duras que podría tener un "brexit" sin acuerdo, incluyendo del programa destinado a responder a desastres naturales en la UE.

Así lo propone el Ejecutivo comunitario en su sexta comunicación de preparación para el "brexit", publicada este miércoles y que sigue considerando la ruptura sin acuerdo como un "resultado posible" a la luz de la "situación política nacional" en el Reino Unido.

Así, la Comisión planteará "extender el alcance del Fondo Europeo de Solidaridad para cubrir la grave carga financiera que puede infligirse a los Estados miembros en un escenario de no acuerdo, sujeto a ciertas condiciones".

El Fondo Europeo de Solidaridad fue creado en el año 2002 en respuesta a las inundaciones en Europa Central ese verano y se emplea para apoyar a Estados miembros afectados por catástrofes naturales como sequías, terremotos, incendios forestales o grandes tormentas.

España ha recibido financiación de este fondo tras desastres como el del petrolero "Prestige" (2003) o el terremoto en Lorca (2011).

A ‘no-deal’ scenario in 8 weeks’ time remains a possible, although undesirable, outcome. Today @EU_Commission published its 6th #preparedness Communication. This is our final call to EU27 stakeholders #BePrepared

