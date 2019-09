Eres europeo...te preocupa el cambio climático y quieres que tu gobierno actúe

Bruselas (EuroEFE).- Si eres europeo, una de las dos cosas que más te preocupa es el cambio climático. Sólo después de la "pobreza, el hambre y la falta de agua potable". Pero te preocupa más que el terrorismo global. Eso es lo que dice el Eurobarómetro publicado este miércoles. Pero dice más: la mayoría de los europeos, incluidos los españoles, cree que son los gobiernos nacionales los que deben adoptar medidas paliarlo.

El cambio climático se ha convertido en el segundo problema más importante al que se enfrenta el mundo desde el punto de vista de los europeos, de forma que la crisis climática supera ya al terrorismo internacional como preocupación global en la Unión Europea. Pero el objetivo de la neutralidad climática, propuesto por la CE el pasado noviembre, no ha conseguido aún la unanimidad del Consejo.

El 60 por ciento de los encuestados piensa que el cambio climático es uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta el mundo. Eso supone un incremento de 17 puntos desde 2017. Ha superado al terrorismo internacional (54 por ciento) como segundo problema más importante. En cabeza está la "pobreza, el hambre y la falta de agua potable" (71 por ciento). Pero el 93 por ciento de los europeos cree que el cambio climático es un "problema serio" y para el 23 por ciento es el problema "más importante".

Además, un 60 por ciento de los europeos ha adoptado alguna iniciativa para luchar por el cambio climático en los últimos seis meses, 11 puntos más que en 2017. Y es una tendencia al alza en todos los países de la UE: en cada uno de los países el aumento ha sido de al menos cuatro puntos porcentuales. Cuando se les pregunta a los europeos qué acción específica han adoptado para luchar contra el cambio climático, la mayoría ha dicho que reducir los residuos y reciclar (75 por ciento), mientras que un 62 por ciento ha optado por consumir de una manera más responsable.

Los gobiernos nacionales deben actuar

El 55 por ciento de los europeos cree que los gobiernos deben adoptar medidas para luchar contra el cambio climático. Y entre las herramientas a utilizar está, sobre todo (un 84 por ciento, cinco puntos más que en 2017), financiar la transición hacia energías más limpias, aunque eso suponga reducir los subsidios al gasoil.

Un 92 por ciento de los europeos cree que es importante que su gobierno nacional establezca objetivos para incrementar el uso de energías renovables (3 puntos porcentuales más) y apoyar la eficiencia energética.

Por lo demás, un 51 por ciento de los europeos piensa que la lucha contra el cambio climático es responsabilidad de las industrias y el 49 por ciento piensa que es la Unión Europea la que debe actuar.

Solo un 14 por ciento cree que la lucha contra el cambio climático es responsabilidad de cada uno.

Un 72 por ciento de los europeos está de acuerdo en reducir las importaciones de combustibles fósiles de fuera de la UE puede beneficiar económicamente a la seguridad energética y a las empresas de los Estados miembros. Un 92 por ciento está de acuerdo que que las emisiones de efecto invernadero deben reducirse al mínimo, mientra se compensan las actuales, para hacer a la UE una economía climáticamente neutral en 2050.

