La UE hará una campaña sobre productos peligrosos en el trabajo

Bruselas (EuroEFE).- La Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo va a poner en marcha una campaña durante los próximos dos años para sensibilizar sobre la prevención y protección frente a las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.

La iniciativa, presentada este martes en Bruselas, pretende promover técnicas para la gestión adecuada de las sustancias peligrosas, como la evaluación de riesgos, la eliminación y la sustitución y se centra en los grupos de trabajadores más expuestos.

Contrary to widespread belief, the use of dangerous substances is not decreasing in the EU.

Contrary to widespread belief, the use of dangerous substances is not decreasing in the EU.

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, aseguró en rueda de prensa que la concienciación es una prioridad ara la CE y que Bruselas seguirá tomando medidas para limitar la exposición a químicos peligrosos.

"Along with our efforts to reduce occupational cancer, this campaign is one piece in the jigsaw of making the European Pillar of Social Rights a reality on the ground." - Marianne Thyssen

La directora de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, Christa Sedlatschek, señaló que muchos trabajadores no saben que no solo los productos químicos etiquetados como peligrosos pueden causar daños sino que otras sustancias de uso común en todos los sectores, como el polvo de sílice en sitios de construcción pueden ser peligrosos si no se utilizan adecuadamente.

La exposición en el trabajo a sustancias peligrosas se vincula a problemas de salud graves y a largo plazo, que incluyen enfermedades respiratorias como el asma, la rinitis o la silicosis, daños a órganos internos incluido el cerebro y el sistema nervioso, irritación de la piel y distintos tipos de cáncer.

Unas 120.000 personas desarrolan cáncer en la UE cada año por exposición a productos peligrosos

Según datos de la CE, cada año 120.000 personas desarrollan cáncer en la UE como consecuencia de la exposición a productos cancerígenos en el trabajo, lo que provoca unas 80.000 muertes anuales, algo que la Comisión considera "inaceptable".

El uso de sustancias peligrosas no está disminuyendo en la UE, por lo que existe más urgencia que nunca en su control, según el Ejecutivo comunitario.

Aunque las sustancias peligrosas son más frecuentes en sectores como la agricultura, la industria manufacturera y la construcción, los trabajadores de todos los sectores se encuentran potencialmente en riesgo de exposición.

De hecho, el 38 % de las empresas europeas informan de la presencia de químicos o sustancias biológicas peligrosas en sus lugares de trabajo.

La campaña 2018-19 será coordinada a nivel nacional por la Agencia Europea de Seguridad en el trabajo y apoyada por la Red Europea de Empresas y tiene por objeto, además de concienciar, promover los análisis de riesgo, la eliminación y sustitución de sustancias, fomentar el intercambio de buenas prácticas, centrarse en los trabajadores más expuestos facilitando datos y directrices de buenas prácticas.

La Comisión Europea propuso el pasado 24 de abril añadir cinco nuevas sustancias químicas cancerígenas a la lista en curso de elaboración de 21 elementos para limitar la exposición de los trabajadores.

Por Marta Borrás (edición: Catalina Guerrero)