Auge del sarampión en Europa: Bruselas insta a vacunar

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha hecho hincapié en la necesidad de vacunarse para evitar la propagación de enfermedades contagiosas evitables como el sarampión, que ha registrado en los seis primeros meses del año más casos que cualquier año de esta década, indicó este martes una portavoz comunitaria.

El comisario europeo de Sanidad, Vytenis Andriukaitis, ha expresado su preocupación por esta situación causada por un bajo uso de vacunas, que ha dejado en lo que va de año más de 1.000 infecciones de sarampión en países de la Unión Europea (UE) en lo que va de año, indicó a Efe la portavoz de la CE Anca Paduraru.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Europa registró hasta junio más casos de sarampión en adultos y niños, 41.000 en total, que en cualquier año de esta década.

La CE recordó que trabaja para reforzar la cooperación contra enfermedades evitables a través de la vacunación.

Por esa razón, en abril, en Ejecutivo comunitario puso en marcha una iniciativa para incrementar la cobertura de las vacunas y asegurar que todo el mundo en la UE tenga acceso a información relevante sobre vacunación.

En especial a través de un portal europeo que se prevé crear para el año próximo con información independiente sobre las vacunas, sus beneficios y su seguridad.

