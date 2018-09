Protección especial para embarazadas y madres en horario nocturno

Bruselas (EuroEFE).- Las mujeres embarazadas, que han dado a luz o que se encuentran en periodo de lactancia con un turno de trabajo parcialmente en horario nocturno tienen derecho a una protección específica contra los riesgos laborales, dictaminó este miércoles el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así lo ha decidido la corte, con sede en Luxemburgo, tras analizar el caso de una trabajadora española de la empresa Prosegur que se encontraba en periodo de lactancia natural con turnos rotatorios, entre ellos turnos nocturnos, que intentó obtener la suspensión de su contrato así como una prestación económica por riesgo durante esa etapa prevista en la normativa española.

El TJUE evaluó el caso conforme a la Directiva europea, que establece que estas trabajadoras tienen derecho a una protección reforzada y específica contra los riesgos que pueda conllevar el trabajo que desempeñan.

#ECJ: pregnant workers/workers who’ve recently given birth or are breastfeeding and work shifts at night perform ‘night work’ and have some specific protection against risks of night work https://t.co/BXuldkaxWx