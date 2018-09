La transparencia alimentaria requiere más inversiones, avisa agencia europea

Parma (Italia) (EuroEFE).- Aumentar la transparencia de los estudios científicos que sirven para evaluar el riesgo de los alimentos en la Unión Europea (UE) solo será posible con más inversiones, según la jefa científica de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Marta Hugas.

"Las iniciativas para incrementar la transparencia tienen un coste. Si queremos seguir siendo relevantes en el futuro, tenemos que invertir también en proyectos de investigación de nuevas metodologías para prepararnos", aseguró a Efe la experta española, en la sede de la agencia en la ciudad de Parma, en el norte de Italia.

El pasado abril, la Comisión Europea propuso cambiar la regulación para dar más garantías sobre la fiabilidad de los estudios utilizados por la EFSA, planteando hacer públicos aquellos que le remiten las empresas para evaluar el riesgo de sus productos, a excepción de los datos considerados como confidenciales.

