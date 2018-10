El PE impulsa medidas para la evaluación conjunta de medicamentos

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) respaldó este miércoles la adopción de medidas legislativas para acabar con la duplicación de las pruebas que los países efectúan con el fin de determinar el valor añadido de las medicinas y fijar su precio.

Las llamadas "evaluaciones tecnológicas sanitarias" (HTA, por sus siglas en inglés) sirven para saber si una nueva medicina o dispositivo médico supone una mejora respecto a otros productos en el mercado y facilitar la comparación con otros productos.

Las evaluaciones conjuntas permitirán ahorrar costes y acortar plazos

La nueva legislación pretende impulsar la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito y establece para ello el procedimiento para llevar a cabo, de manera voluntaria, evaluaciones conjuntas.

Por ejemplo, se incluyen disposiciones sobre gestión de datos, grupos de coordinación, conflictos de intereses y publicación de los resultados conjuntos.

El texto votado, respaldado con 576 votos a favor, 56 en contra y 41 abstenciones, tendrá aún que ser aprobado por el Consejo (Estados miembros) y a continuación podrán iniciarse las negociaciones entre ambas instituciones, con vistas a alcanzar un acuerdo.

Los eurodiputados lamentaron las barreras existentes en la UE para acceder a algunos medicamentos y tecnologías innovadoras, así como la falta de tratamiento para algunas enfermedades y el elevado precio de las medicinas, que en muchos casos no tienen valor terapéutico añadido.

