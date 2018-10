La UE propone limitar al 2 % las grasas trans

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha lanzado una propuesta para limitar a un máximo de 2 por cada 100 gramos de grasa en alimentos las llamadas grasas artificiales trans, un reglamento que obligaría a respetar este límite en todo el mercado europeo como muy tarde en 2021.

Producidas industrialmente, muy extendidas y responsables de más de 500.000 muertes al año, estas grasas se forman cuando el aceite líquido se solidifica a través de un proceso de hidrogenación que sirve para incrementar la vida útil de los alimentos.

