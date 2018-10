UE limita exposición de trabajadores a sustancias cancerígenas

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) acordó este jueves limitar la exposición en el lugar de trabajo a otras ocho sustancias cancerígenas, incluidos los gases de escape de los motores diesel, fijando nuevos límites que se suman a los ya existentes en la normativa europea.

Los miembros de la comisión de Empleo del Parlamento Europeo (PE) y el Consejo (los países de la UE) llegaron a un acuerdo que permitirá revisar la directiva sobre salud y seguridad en el trabajo, que data de 2004, con el objetivo de reducir el riesgo de sufrir cáncer, la primera causa de las muertes relacionadas con el trabajo en Europa, con un 53 % del total.

Con la revisión de la directiva se introducen límites de exposición -la cantidad máxima de una sustancia permitida en el aire- y notaciones relativas a la piel -que miden la posibilidad de absorber una sustancia a través de la misma- para cinco nuevos carcinógenos.

Se trata del tricloretileno, la 4,4'-metilendianilina, la epiclorohidrina, el dibromuro de etileno, y el dicloruro de etileno, sustancias a las que están expuestas decenas de miles de trabajadores, según la Comisión Europea.

Además de estas sustancias, se han incluido a petición de la Eurocámara límites a la exposición a los gases de escape de los motores diesel.

"Doce millones de trabajadores en la UE potencialmente expuestos a gases de escape diesel estarán ahora mejor protegidos", dijo en un comunicado el Parlamento Europeo, que calcula que estos cambios mejorarán la protección para 20 millones de empleados.

"Los trabajadores que se verán especialmente beneficiados serán los de la industria química, metalúrgica y automovilística, los conductores profesionales, los trabajadores de la construcción y los del sector de almacenaje y de infraestructura portuaria", dijo la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, quien se felicitó por el acuerdo.

