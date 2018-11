Revisión de la normativa europea sobre sustancias que alteran el sistema hormonal

Bruselas (EuroEFE).- La legislación comunitaria aplicable a los alteradores endocrinos, las sustancias químicas que modifican el sistema hormonal, va a ser examinada de forma exhaustiva para minimizar la exposición a las mismas a las personas y al medioambiente, anunció la Comisión Europea.

Esa revisión responde a "las preocupaciones" al respecto del Parlamento Europeo y el Consejo (países de la UE), según Bruselas.

La CE quiere analizar las normas vigentes para determinar si son adecuadas, evaluando en particular si sirven para alcanzar los objetivos de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Para ello, Bruselas prevé aumentar la concienciación, llevar a cabo una consulta pública y mejorar la cooperación con organizaciones que operan en ese ámbito.

El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, afirmó en un comunicado que la CE "está decidida a redoblar sus esfuerzos" para reducir la exposición a estos productos químicos y, para ello, quiere poner en marcha una nueva estrategia que aborde la cuestión de manera "exhaustiva y coherente".

Una revisión con datos en la mano

El objetivo es actualizar el enfoque, "basándose en los conocimientos acumulados, la experiencia adquirida y los resultados logrados en los veinte años desde la adopción de la estrategia comunitaria sobre los alteradores endocrinos", añadió el comisario.

La organización EDC Free Europe (Europa Libre de Alteradores Endocrinos) valoró la iniciativa de la CE, en particular la voluntad de Bruselas de aumentar la concienciación sobre el peligro de esos productos.

Sin embargo, criticó la "ausencia de medidas específicas y de plazos" en la comunicación de Bruselas para minimizar la exposición a esas sustancias.

Los alteradores endocrinos son sustancias químicas que alteran el funcionamiento del sistema hormonal, afectando negativamente a la salud de los seres humanos y los animales.

La preocupación que generan ha ido en aumento desde la década de los noventa del siglo pasado.

La UE ya cuenta con normas específicas sobre la manera de abordar la cuestión de los alteradores endocrinos en la legislación relativa a los plaguicidas y los biocidas, a los productos químicos en general, los productos sanitarios y el agua.

También se ha sometido a medidas reguladoras específicas a los materiales en contacto con alimentos, los cosméticos o los juguetes.

Por Marta Borrás (edición: Catalina Guerrero)

