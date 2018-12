Se limita la exposición de 5 sustancias cancerígenas en entornos laborales

Bruselas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea (UE) han acordado limitar la exposición de cinco sustancias asociadas a cánceres laborales, con lo que Bruselas espera prevenir 22.000 casos de enfermedades en territorio comunitario.

Se trata de cadmio, berilio, ácido arsénico, formaldehído y una variedad de metileno, una limitación que puede "mejorar las condiciones de trabajo de un millón de personas en la UE y prevenir 22.000 casos de enfermedades asociadas al trabajo", afirmó la ministra de Empleo austríaca, Beate Hartinger-Klein.

Este acuerdo se suma a la regulación de límites más estrictos para siete sustancias acordada el pasado mes de junio, asociadas al desarrollo de cáncer de pulmón o tumores malignos de piel.

