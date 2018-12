El PE aprueba blindar a los trabajadores ante las emisiones diésel

Bruselas (EuroEFE).- La Eurocámara aprobó este martes la introducción de nuevas normas para fijar un límite máximo de exposición a agentes carcinógenos o mutágenos y así proteger, entre otros, a los cerca de 3,6 millones de trabajadores afectados por las emisiones diésel frente a los riesgos del cáncer.

En sesión plenaria, los eurodiputados votaron a favor de establecer también umbrales máximos permitidos en el lugar de trabajo para otros agentes carcinógenos como la epiclorohidrina, el dibromuro de etileno, el diclorido de etileno, la 4,4'-metilendianilina (MDA) o el tricloroetileno.

Las nuevas disposiciones incluyen asimismo algunas mezclas de hidrocarbonos aromáticos policíclicos y aceites previamente utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elementos móviles de un motor.

MEPs have adopted new rules to further reduce the risk of workers getting cancer, which remains the primary cause of work-related deaths across the EU. Press release https://t.co/IMdHeoige1 pic.twitter.com/C0woH7nV0J