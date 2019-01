Se amplía la lista de químicos prohibidos en el trabajo en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea va a incluir cinco sustancias adicionales a la lista de productos químicos cancerígenos prohibidos en el lugar de trabajo, lo que ayudará a proteger a trabajadores en ámbitos tan diversos como la construcción, los laboratorios o los servicios funerarios.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión cerraron un acuerdo sobre una propuesta para mejorar las condiciones laborales de más de un millón personas en la UE, que según un comunicado de la CE, evitará más de 22.000 casos de enfermedades relacionadas con el trabajo.

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, dijo que las tres actualizaciones sucesivas de la directiva sobre agentes carcinógenos o mutágenos son "un paso fundamental para proteger a los trabajadores europeos frente al mayor asesino silencioso en el lugar de trabajo: el cáncer".

Very good news. With third batch of carcinogens just agreed by #Council, @Europarl_EN & @EU_Commission, we have taken fundamental step to protect workers from biggest silent killer in workplace: cancer. We have now limits in place for 27 cancer-causing chemicals. #SocialEurope pic.twitter.com/ZY9XmQRCIV