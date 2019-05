Día mundial del tabaco: la CE pide más vigilancia y control

Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis, ha instado a los países de la Unión Europea (UE) a involucrarse en el control estricto del tabaco y a aplicar la legislación vigente. Todo ello en una atmósfera de relajación en algunos estados miembros. Unas 700.000 personas al año mueren en la UE por el consumo de tabaco.

El 31 de mayo se celebra el Díua Mundial del Tabaco. "Cuento con los Estados miembros para que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos comunes. Necesitamos un control estricto del tabaco a todos los niveles y, por lo tanto, haré especial hincapié en la existencia de un sistema sólido de vigilancia del mercado y de aplicación de la legislación", afirma el comisario en una declaración. Hay que sensibilizar a la población de los efectos nocivos y mortales del consumo de cigarrillos, una de las principales causas de muerte prematura en la UE.

La mayor preocupación al respecto del comisario son los "jóvenes que comienzan a inhalar vapor de tabaco y a consumir nuevos productos: los tratados térmicamente y los cigarrillos electrónicos", comercializados, según su criterio, cada vez más con "declaraciones engañosas".

El 29% de los jóvenes europeos de entre 15 y 24 años fuma, motivo por el que la Comisión Europea ha impulsado medidas para ayudar a dejar el tabaco y prevenir su consumo.

Desde el 20 de mayo, un sistema europeo de trazabilidad y seguridad del tabaco se encuentra operativo para prevenir el comercio ilícito a través de un nuevo código identificador, diseñado para favorecer las labores de control por parte de las autoridades de cada país.

También se introdujeron prohibiciones relacionadas con elementos promocionales y engañosos, como una normativa más estricta sobre ingredientes, además del rastreo de los movimientos en los envases a lo largo de toda la cadena de suministro legal de la UE.

Otras de las medidas para prevenir el consumo serán la restricción de la publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo del tabaco, el apoyo a los Estados miembros en la creación de entornos sin humo y la regulación de la fiscalidad del tabaco.

"También las cajetillas de tabaco ahora llevan grandes advertencias sanitarias gráficas", informó el comisario, que subrayó la prohibición de los productos con aromas a partir del 20 de mayo de 2020, además de un marco reglamentario para los cigarrillos electrónicos.

La intención de estas medidas es ayudar a los fumadores a dejar el tabaco, dado que el 93 % de los consumidores empieza a fumar antes de cumplir los 26 años.

Los perjuicios del tabaco se ven de manera más relajada

En los últimos años se ha producido una "relajación" en la visión sobre los perjuicios del tabaco, aunque ha aumentado la aceptación ciudadana de nuevas normas para frenar su consumo como la de prohibir fumar en los coches cuando hay menores, una medida con la que ocho de cada diez españoles están de acuerdo.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha llevaco a cabo una encuesta sobre tabaquismo realizada a partir de 8.993 encuestas y que constata un ligero aumento de fumadores en los últimos tres años al pasar del 21 % al 23,3 % y un retroceso del porcentaje de exfumadores -del 37 % al 33,7 %-.

Y ello a pesar de que el 79,3 % de los encuestados (de los que el 16,3 % es fumador diario, el 33,7 % es exfumador, el 43 % nunca ha fumado y el 7 % es fumador ocasional) considera que el tabaco es perjudicial para la salud.

"Constatamos que en los últimos años se ha producido una relajación en la visión que se tiene sobre los perjuicios del tabaco", ha señalado en la presentación la vicepresidenta de la semFYC, María Fernández.

"Si se analizan los resultados de los últimos 3 años se percibe un ligero aumento del global de fumadores, del 21% al 23,3%; un pequeño retroceso del porcentaje de exfumadores (del 37% al 33,7%) y los que nunca han fumado que se mantiene en 42-43%"https://t.co/uobYhCNSq0



pic.twitter.com/owzwu0EjUK — semFYC (@semfyc) 30 de mayo de 2019

De media, los fumadores consumen unos diez cigarros al día y la iniciación media en el hábito tabáquico ronda los 17 años, según el informe presentado con motivo de la XX Semana sin Humo que organiza la semFYC.

Por edades, hay mayor proporción de fumadores entre los 20 y 29 años (el 25 %), ya que entre 30 y 39 años son el 23,4 % y los menores de 20, el 21,7 %.

Entre las personas que fuman, algo más de siete de cada diez ha intentado dejar de fumar en al menos una ocasión y los que lo lograron, lo hicieron en su mayoría (el 80 %) sin ayuda, tal y como muestran los datos.

Los hombres fuman mas que las mujeres: el 22,9 % frente al 18,5 %, si bien las personas que han realizado la encuesta son en su mayoría mujeres (el 68,8 %).

La coordinadora de la XX Semana sin Humo de la semFYC, Lucía Gorreto, ha explicado que ha aumentado entre la ciudadanía la aceptación de nuevas normas restrictivas para luchar contra el tabaco como la de prohibir fumar en los coches privados cuando hay menores dentro.

Una de las circunstancias que destaca de la encuesta es el significativo aumento registrado en lo que a la aceptación de nuevas normativas + restrictivas se refiere: si la encuesta del año pasado (2018) constató que 7 de cada 10.https://t.co/cATcudoSMW



#SemanaSinHumo#MFyC pic.twitter.com/3slr4sTedM — semFYC (@semfyc) 29 de mayo de 2019

Si el pasado año a favor de esta medida se mostraron siete de cada diez encuestados (el 77,3 %), este año son ocho de cada diez (el 86,3 %), aunque al ser preguntados sobre la posibilidad sin que sea necesaria la presencia de un menor el porcentaje baja hasta el 54, % cuando en 2018 era del 60,8 %.

Por otra parte, el 75,4 % apoya la prohibición de fumar en lugares al aire libre donde se concentre gente como las piscinas o los centros comerciales abiertos pero en el caso concreto de los estadios de fútbol retrocede hasta el 63,4 %.

La semFYC considera "preocupante" la percepción de la ciudadanía sobre el cumplimiento de la ley antitabaco ya que el 62 % cree que no se cumple en terrazas de bares y restaurantes.

En este sentido, preguntados por las soluciones para que se cumpla la normativa en estos casos, el 51,3 % se posiciona a favor de las sanciones y aumentar la vigilancia también se encuentra entre las posibles soluciones (el 46,7 %), así como dar mayor difusión a la normativa (el 42,2%).

Otros datos destacados de la encuesta son que el 90 % estima que las colillas son contaminantes, y que el 58,2 % piensa que las nuevas formas de consumo como el cigarrillo electrónico, las pilas de agua o el tabaco sin combustión son "igual de perjudiciales" que los cigarros convencionales.

Casi siete de cada diez (el 69,7 %) apoya una subida del precio del tabaco y la mitad (el 50 %) opina que con la financiación pública de los tratamientos para dejar el hábito dejarían de fumar más personas.

Para luchar contra el tabaquismo, la vicepresidenta de la semFYC ha instado al nuevo Ejecutivo a tomar varias medidas como la actualización de la normativa y la dotación de los recursos pertinentes para lograr su cumplimiento, así como el aumento de impuestos a esta sustancia y fomentar los paquetes genéricos.

Asimismo, ha recordado que el tabaquismo provocó en España entre los años 2010 y 2014 un total de 259.358 muertes, una media de 51.870 anuales, lo que supone 142 al día.

Uno de cada 5 fumadores no sabe que el tabaco causa cáncer, advierte la OMS

Uno de cada cinco fumadores en el mundo no sabe que fumar puede causar cáncer de pulmón, un hecho que ha llevado este año a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a consagrar el Día Mundial Sin Tabaco a recordar el riesgo que este hábito supone para el sistema respiratorio. "No dejes que el tabaco te quite la respiración", es el lema usado por la OMS para conmemorar la jornada y que acompaña elocuentes carteles que muestran un pulmón encerrado en un frasco entre humo y colillas, o un cuerpo humano lleno de lesiones causadas por el tabaquismo.

World #NoTobacco Day aims to raise awareness on the harmful and deadly effects of use and second-hand smoke exposure and to discourage the use of tobacco in any form.



The focus of World No Tobacco Day 2019 is on "tobacco and lung health" https://t.co/m3BpZ9VpSy pic.twitter.com/6lo8NgJkOY — World Health Organization (WHO) (@WHO) 29 de mayo de 2019

Hasta 3,3 de los 8 millones de fallecidos anualmente en relación con el tabaquismo mueren por afecciones ligadas al sistema pulmonar, recordó en una rueda de prensa el doctor Vinayak Prasad, director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Infecciosas de la OMS.

Además del desconocimiento de los riesgos de cáncer de pulmón, "en los países en desarrollo el 50 por ciento de la gente no asocia fumar a los infartos", advirtió la doctora Kerstin Schotte, experta de la misma división.

"Casi el 20 por ciento (de la población adulta) del mundo fuma, y aquellos que dejan de hacerlo pueden ver en sólo dos semanas los efectos beneficiosos de abandonar este hábito para sus pulmones, que recuperan su funcionamiento normal", añadió Prasad.

Recordó que, en 2017, 1,5 millones de fumadores o personas expuestas al humo del tabaco murieron de enfermedades respiratorias crónicas, 1,2 millones por cáncer traqueal, bronquial o pulmonar, y 600.000 por tuberculosis e infecciones del sistema respiratorio.

El uso de cigarrillos electrónicos exacerba la disfunción celular

La exposición al líquido con sabor usado en los cigarrillos electrónicos puede exacerbar la disfunción de las células endoteliales, lo que frecuentemente precede a enfermedades cardíacas, según un estudio difundido este miércoles.

La investigación, la primera de ese tipo y publicada en la revista médica Journal of the American College of Cardiology, se centró en las células endoteliales, que se encuentran en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el corazón.

"Nuestros datos sugieren que el uso de cigarrillos electrónicos puede conducir a una disfunción endotelial aguda, que se validó mediante la exposición in vitro a e-líquido (líquido) o suero derivado de pacientes que usan cigarrillos electrónicos", explicó Joseph C. Wu, director del Instituto Cardiovascular en la Escuela de Medicina de la Universidad estadounidense de Stanford.

El catedrático, autor principal del estudio, indicó que el uso de los cigarrillos electrónicos en Estados Unidos y en todo el mundo "está aumentando rápidamente con la creciente preocupación" de parte de los científicos y de las comunidades que formulan las políticas de salud pública.

"Nuestros hallazgos son un primer paso importante para llenar este vacío al proporcionar conocimiento mecánico sobre cómo los cigarrillos electrónicos causan disfunción endotelial, que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades del corazón", agregó el experto.

Información de las delegaciones de Bruselas, Washington, Madrid y Ginebra (Edición Luis Alonso)

