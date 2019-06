La Agencia de la UE de Salud Laboral cumple 25 años

Bilbao (EuroEFE).- La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), una de las seis agencias de la UE que tienen su sede en España, cumple 25 años y lo celebra este miércoles con varios actos que contarán con la presencia, entre otros, del rey Felipe VI.

El rey interviene en la inauguración de unas jornadas sobre la EU-OSHA junto a la comisaria de Empleo de la Unión Europea, Marianne Thyssen; el lehendakari, Iñigo Urkullu; y la secretaria de Estado de Empleo en funciones, Yolanda Valdeolivas.

En los debates participan la directora ejecutiva de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, Christa Sedlatschek, y sus antecesores en la oficina ubicada en Bilbao Jukka Takala (2006-2011) y Hans-Horst Konkolewsky (1996-2006).

Tras los debates con los agentes sociales y expertos, el aniversario de la UE-OSHA concluirá con una cena y un concierto en el Palacio Euskalduna.

Más de 50 sistemas de vigilancia de identificación temprana de enfermedades

La identificación temprana de enfermedades relacionadas con el trabajo, incluidas las derivadas de la exposición a sustancias peligrosas, es posible gracias a los sistemas de alerta y centinela, de los que la Agencia dispone de más de medio centenar.

Una campaña sobre productos peligrosos en el trabajo

La exposición en el trabajo a sustancias peligrosas se vincula a problemas de salud graves y a largo plazo, que incluyen enfermedades respiratorias como el asma, la rinitis o la silicosis, daños a órganos internos incluido el cerebro y el sistema nervioso, irritación de la piel y distintos tipos de cáncer.

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha elaborado una demografía interactiva para explicar los riesgos que plantean las sustancias peligrosas para los trabajadores y los beneficios de tratar con ellos eficazmente.

Unas 120.000 personas desarrolan cáncer en la UE cada año por exposición a productos peligrosos

Según datos de la CE, cada año 120.000 personas desarrollan cáncer en la UE como consecuencia de la exposición a productos cancerígenos en el trabajo, lo que provoca unas 80.000 muertes anuales, algo que la Comisión considera "inaceptable".

El uso de sustancias peligrosas no está disminuyendo en la UE, por lo que existe más urgencia que nunca en su control, según el Ejecutivo comunitario.

Aunque las sustancias peligrosas son más frecuentes en sectores como la agricultura, la industria manufacturera y la construcción, los trabajadores de todos los sectores se encuentran potencialmente en riesgo de exposición.

De hecho, el 38 % de las empresas europeas informan de la presencia de químicos o sustancias biológicas peligrosas en sus lugares de trabajo.

La campaña 2018-19 la coordina a nivel nacional por la Agencia Europea de Seguridad en el trabajo y está apoyada por la Red Europea de Empresas y tiene por objeto, además de concienciar, promover los análisis de riesgo, la eliminación y sustitución de sustancias, fomentar el intercambio de buenas prácticas, centrarse en los trabajadores más expuestos facilitando datos y directrices de buenas prácticas.

