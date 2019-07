La justicia europea confirma como "preocupante" el bisfenol A de los recibos de compra

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó este jueves como "sustancia extremadamente preocupante debido a sus propiedades tóxicas para la reproducción" humana el compuesto bisfenol A (BPA), que se utiliza en la tinta de los recibos de la compra o en la elaboración de algunos plásticos.

Con esta sentencia, la corte de Luxemburgo desestima en su totalidad un recurso de anulación presentado por la asociación PlasticsEurope, que representa a los fabricantes e importadores de productos de materias plásticas, que pedía que en la lista de sustancias "extremadamente preocupantes" se especificara que el BPA es apto para usos intermedios.

