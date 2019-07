España es el país con menor tasa de mortalidad de la Unión Europea

Bruselas (EuroEFE).- España, con 829 decesos por cada 100.000 habitantes, es el país de la Unión Europea (UE) con una menor tasa de mortalidad, según datos publicados este martes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, que sitúan como los más mortíferos a Bulgaria (1.600), Letonia y Rumanía (ambas 1.476).

La media comunitaria, en base a datos de 2016, se sitúa en 1.002 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, agregó Eurostat.

Siguen a España como Estados miembros de la UE con menor tasa relativa de decesos otros tres países mediterráneos: Francia (838), Italia (843) y Malta (882).

Respecto a las causas de muerte en el conjunto de la Unión Europea, el factor más habitual son las enfermedades del sistema circulatorio (36 %), el cáncer (26 %), las enfermedades respiratorias (8 %), los accidentes y causas externas (4 %), las dolencias del aparato digestivo (4 %), las enfermedades mentales (4 %) y las del sistema nervioso (4 %).

