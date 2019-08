Resurgir "dramático" del sarampión en Europa: cuatro países pierden su estatus de erradicado

Madrid (EuroEFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del resurgir "dramático” del sarampión en Europa, Cuatro países han perdido el estatus de haber erradicado la enfermedad: Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia, según un informe de su Comité Regional europeo. Europa ha registrado en el primer semestre de este año 89.994 casos de sarampión, más que en todo 2018 (84.462).

European Region loses ground in effort to eliminate #measles . #Albania #CzechRepublic #Greece #UnitedKingdom have lost their measles elimination status. https://t.co/xxqdjLpjIS pic.twitter.com/T8Dj3hIzTW

Los datos muestran que continúa la tendencia al alza iniciada en los últimos años, que ha pasado de 5.273 casos en 2016 a 25.863 en 2017, según la Comisión Regional Europea para la verificación del sarampión y la rubeola, que se basa en los datos de los 53 países que componen el área europea de la OMS. Según alerta la citada comisión, desde que el organismo internacional activó la alerta, se prestó especial atención a países del Este, como son Rumanía, Serbia o Ucrania, dado el incremento en el número de casos en estos países durante la primera mitad de 2019.

A tenor de los datos proporcionados por la Comisión, según datos de 2018, el 70 % de los 53 Estados de la región interrumpieron la transmisión endémica de esta enfermedad, pero que el 8 % (los cuatro más afectados) habían reestablecido su transmisión.

El restablecimiento de la transmisión del sarampión “es preocupante”, señaló en un comunicado el presidente de esa comisión, Günter Pfaff, y si no se alcanza y se mantiene una alta cobertura de inmunización en cada comunidad, niños y adultos “sufrirán de forma innecesaria y algunos morirán", sentenció.

Según el último informe elaborado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) -publicado en agosto de 2019-, el promedio de la UE-EEE (Espacio Económico Europeo) alcanzó los 25,3 casos por cada millón de habitantes. Lituania se encuentra por encima, con 271,3 casos, seguido de Bulgaria (147,4), Eslovaquia (143,8), Rumania (83,4), Malta (73,6), República Checa (59), Luxemburgo (44,9), Polonia (38), Bélgica (37,4), Francia (35,4) e Italia (30,3).

Además, el informe apunta que del total de casos registrados desde julio de 2018 a julio de 2019, con edad y estado de vacunación conocidos, el 70 % no fueron vacunados. Esta proporción fue mayor entre los lactantes menores de un año en el caso de Reino Unido y Grecia -los dos países de la UE más afectados-.

We need to spread the message: #VaccinesWork! Follow next month's #VaccinationSummit19 co-organised by @EU_Commission and @WHO. The event will be live streamed, all details here: https://t.co/tHnb6gKDis https://t.co/4TrbXxhuU5