Madrid (EuroEFE).- Ahora que llega septiembre y que los niños europeos comienzan a ir al colegio, la Comisión Europea da comienzo también a su programa de distribución de frutas y verduras en las escuelas de la UE. Este curso habrá 250 millones de euros para que los niños europeos aprendan a comer bien.

El objetivo del progrma es introducir hábitos de consumo saludables en los niños de la UE, teniendo en cuenta que el consumo de fruta y verduras frescas y de leche no alcanza las cantidades recomendas por los organismos internacionales. En muchas ocasiones se ha advertido, por contra, de un alto consumo de productos con azúcares y sales añadidos que, junto a la falta de ejercicio, tiene consecuencias nefastas por el desarrollo de enfermedades y obesidad. En suma, incorporar la fruta como alternativa a otros productos consumidos en el recreo.

#BackToSchool! C’est la #RentréeDesClasses!

European schoolchildren will receive fruits, vegetables and milk at school thanks to #SchoolSchemeEU.

They will also learn about nutrition, farming, food production and the hard work that comes with it.

More → https://t.co/TTtZYrUsoD pic.twitter.com/pWywNOkalu