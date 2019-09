La CE advierte de que las tasas de vacunación bajan en Europa

Bruselas (EuroEFE).- Las tasas de vacunación "están bajando en Europa y la situación ha empeorado desde 2018". Esta es la advertencia emitida por el comisario europeo de Sanidad, Vytenis Andriukaitis, durante primera cumbre mundial sobre la vacunas que se ha celebrado este jueves en Bruselas.

En la primera mitad de 2019 "se han detectado en Europa unos 90.000 casos de sarampión, más que en todo 2018, y cuatro Estados miembros de la UE han perdido su estatus de haber erradicado la enfermedad", agregó el comisario y médico de formación.

El evento, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS), reunió a científicos y expertos de todo el mundo para debatir cómo restablecer la confianza en las vacunas y mejorar el acceso a las mismas en las regiones con más dificultades.

Andriukaitis también alertó sobre la desconfianza de parte de la población europea hacia las vacunas.

What a day! Feels like we are on our way to build a true community for #vaccines!

for sharing your stories, for standing up for #vaccination! Let's make vaccines accessible, vaccination easy, vaccine hesitancy history!

Speech: https://t.co/fhJrWH4CER#vaccinationsummit19 pic.twitter.com/05ydCPQlNS — Vytenis Andriukaitis (@V_Andriukaitis) September 12, 2019

Según un Eurobarómetro del pasado abril, casi la mitad de la población de la Unión Europea (48 %) cree que las vacunas pueden producir a menudo efectos secundarios graves, un 38 % piensa que pueden provocar las enfermedades contra las que protegen y el 31 % está convencido de que pueden debilitar el sistema inmunitario.

Durante su intervención en la cumbre, el comisario puso varios ejemplos de como la negativa de la población a vacunarse "por mitos, desinformación y miedo" ha provocado el rebrote de enfermedades que causan muertes y que solo con la vacuna se pueden prevenir. En Pakistán, dijo el comisario, dos millones de familias han rechazado para sus hijos la inmunización desde el pasado mes de abril, lo que ha provocado el aumento de casos de polio, una enfermedad que hace dos años estaba oficialmente a punto de ser declarada erradicada en el país.

Andriukaitis dibujó una estrategia en fases: estrecha colaboración entre todas los socios, instituciones y agentes locales para cumplir los objetivos de vacunación, implementar estrategias de vacunación en todos los países y que el cumplimiento de estas sea fuertemente vigilado, centrar el esfuerzo en la prevención antes que en la cura de enfermedades -lo que significa asegurar la innovación, la investigación y el desarrollo, así como los recursos necesarios para desarrollar las vacuans y todo lo relacionado con ellas; y en cuarto lugar una accesibilidad completa, lo que supone crear estructuras claras que ayuden a evitar la escasez de vacunas, la adquisión y entrega.

When you vaccinate yourself, you protect not only yourself, you protect all the people around you. It's a very altruistic, moral, humanistic act. These are the most beautiful values we can all embrace <3#vaccineswork

Join #VaccinationSummit19 tomorrow https://t.co/hcqNRm86lw pic.twitter.com/9yeT9ZkSaD — Vytenis Andriukaitis (@V_Andriukaitis) September 11, 2019

Llamamiento a las redes sociales para que colaboren

La caída en las tasas de vacunación y la creciente desconfianza hacia las vacunas hacen necesario que Facebook y otras redes sociales adopten más medidas contra la desinformación, según los expertos que participaron este jueves en esta cumbre.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la reaparición del sarampión es una "llamada de atención" y confió en que ayude a movilizar a todos los actores a nivel internacional.

Explicó que Facebook ha empezado a colaborar con esa organización en la lucha contra las noticias falsas sobre las vacunas, algo que valoró, pero insistió en que las redes sociales tienen una gran responsabilidad y la obligación de "hacer más".

"Global vaccination rates have flatlined at around 86% for the past decade. On one hand, that’s good news because it shows that despite everything we read about vaccine hesitancy, vaccination rates are holding firm"-@DrTedros at #VaccinationSummit19 pic.twitter.com/fEU71iESud — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 12, 2019

Jason Hirsch, representante de Facebook, dijo durante su intervención en uno de los paneles que la empresa está actuando en ese sentido, por un lado reduciendo el acceso a las noticias falsas y por otro dirigiendo a los usuarios interesados hacia "contenidos creíbles".

Maud Sacquet, de Mozilla, insistió en la responsabilidad de las plataformas de internet para asegurar que la gente "no sea manipulada".

Sacquet, quien explicó que Mozilla ha firmado un código de buenas prácticas de la Comisión Europea para combatir la desinformación, señaló que la obsesión por obtener el máximo de visualizaciones termina llevando a las plataformas a "dar prioridad a los contenidos sensacionalistas respecto a las informaciones precisas".

Por su parte, Ethan Lindenberger, un joven de 18 años convertido en activista, relató en declaraciones a Efe su experiencia personal, marcada por una madre que "cree que las vacunas causan autismo" y otras "desinformaciones".

El joven, que en cuanto cumplió la mayoría de edad procedió a vacunarse, hizo hincapié en que las personas antivacunas merecen ser respetadas y no demonizadas, ya que su posición tiene por objetivo, al igual que en el caso de los defensores de la vacunas, "proteger a sus hijos".

"Mi madre no está nada orgullosa de lo que hago porque cree que es muy peligroso, todavía piensa que las vacunas son nocivas, que causan efectos secundarios y matan a gente", dijo Lindenberger.

@j_lindenberger showing you're never too young to make a difference & addressing key issues:

We need empathy, stop demonising those who doubt

Prevention & early intervention are key#Vaccine hesitancy as a disease, spreads quickly, affects the most vulnerable & is hard to stop pic.twitter.com/YRojnldvt9 — European Vaccine Initiative (@EuropeVaccine) September 12, 2019

El joven confió en que su tarea tenga un impacto entre jóvenes de otras regiones y ayude a convencer de que las vacunas son "seguras y eficaces".

La cumbre de hoy publicó una lista de diez acciones en defensa de las vacunas, que incluyen la promoción de liderazgo y compromiso político, garantizar que todos los países tienen estrategias de inmunización nacionales o abordar las raíces de las dudas sobre la vacunación y aumentar la confianza.

Para el último objetivo, tanto la Comisión como la OMS cuentan con "embajadores", incluidos algunos "influencers" que ayudan en el esfuerzo de difundir las informaciones correctas en las redes sociales, ya que las noticias falsas "pueden llegar a todo el mundo en segundos".

Más de 100 millones de niños se vacunan anualmente contra enfermedades como la difteria, el tétanos, la tosferina, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y la hepatitis B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la vacunación previene 2-3 millones de muertes al año en todo el mundo y reduce los costes del tratamiento de enfermedades específicas, incluidos los tratamientos antimicrobianos (prescritos para las infecciones víricas).

Varios países de la UE y su vecindad se enfrentan actualmente a brotes sin precedentes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, por la pérdida de confianza de los ciudadanos, las diferencias geográficas en cuanto a accesibilidad y el aumento de la desinformación sobre vacunación.

En la Unión Europea existen normas muy estrictas para la autorización de toda vacuna que se comercialice. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) lleva a cabo la evaluación y supervisión de las vacunas, una vez que han sido diseñadas. Solo después de someterlas a pruebas muy exhaustivas, la Comisión Europea puede expedir una autorización de comercialización. Una vez en el mercado, la EMA sigue evaluando la seguridad de las vacunas y lleva a cabo un seguimiento posterior a la autorización.

Entre los objetivos de la Comisión Europea está el de mantener o mantener los índices de vacunación, promoviendo la vacunación contra la gripe estacional, instando a los países a garantizar la inmunización de toda la población infantil y autorizando la utilización de nuevas vacunas.

En la primavera de 2019 se convocó una «coalición para la vacunación». Esta reúne a las asociaciones europeas de profesionales del sector sanitario, así como a las asociaciones de estudiantes relacionadas con el sector. La coalición apoya la difusión de información precisa al público, la lucha contra los mitos en torno a las vacunas y la vacunación, así como el intercambio de buenas prácticas en materia de vacunación.

