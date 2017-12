La trata en Libia, una de las prioridades para la cumbre euroafricana

El Cairo (EuroEFE).- La trata de migrantes en Libia se presenta como una de las prioridades en la agenda de la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA), que se celebra el 29 y 30 de noviembre en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil.

Ante el escándalo tras la emisión de un vídeo de la cadena estadounidense CNN en el que se mostraba a inmigrantes subsaharianos siendo subastados como esclavos en un lugar no especificado de Libia, los países de la UE, de la UA y la ONU comenzaron a reaccionar y pedir explicaciones.

Además exigieron una investigación "urgente" y el establecimiento de un marco de actuación para los afectados por situaciones de esclavitud en Libia.

El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, aseguró el pasado día 23 en Rabat que la UE ha emprendido contactos con los países vecinos de Libia para "gestionar mejor sus fronteras", dado que la situación en ese país es "caótica e inaceptable".

Contactos que en el caso de Marruecos han sido productivos.

La UE, según Avramópulos, tiene como prioridad en Libia "proteger la vida de esos jóvenes desesperados que sufren en manos de los criminales", pero insistió en que "la Unión Europea hace lo que debe, pero no puede hacerlo todo sola".

El responsable europeo añadió convencido que esta cuestión será uno de los principales temas en la cumbre que tiene como tema este año: "Hay que invertir en la juventud para un futuro duradero".

