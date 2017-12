España se compromete a luchar con firmeza contra la trata de inmigrantes en Libia

Abiyán (Costa de Marfil) (EuroEFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este jueves que España va a "participar con intensidad" en el plan para luchar contra la inmigración ilegal y trata de migrantes en Libia acordado el miércoles en la V cumbre Unión Africana-Unión Europea (UA-UE).



Rajoy explicó que lo más urgente es "terminar con la bochornosa situación" creada por los miles de inmigrantes que se hacinan en Libia a la espera de pasar a Europa y a los que "los mafiosos tratan como si fueran objetos, sin respetar sus derechos y dignidad de seres humanos. Eso es lo más urgente".



Tras expresar su "profunda indignación y condena por las brutales violaciones de los derechos y la dignidad de las personas por las mafias en Libia", Rajoy apuntó que África y Europa deben "trabajar juntos para erradicar esta lacra y para asegurar la repatriación de los migrantes a sus países".



El plan cuenta también con objetivos a medio y largo plazo que pasan por "seguir trabajando en cooperación y fomentando el crecimiento económico y la creación empresas" en el continente para que los jóvenes africanos "puedan ganarse la vida dignamente en su país", apuntó.



"Es un acuerdo a tres entre la UE, la UA y la ONU y España va a participar dentro de la delegación de la UE y lo hará con intensidad por que es un tema que nos importa, nos afecta y lo conocemos", dijo Rajoy en una rueda de prensa al término de la cumbre.



Explicó que, "en Libia, en este momento, es muy difícil llegar a un entendimiento con autoridades, aunque ayer, el primer ministro se comprometió en la medida de sus posibilidades" a apoyar el plan para repatriar "lo antes posible" a los miles de migrantes que buscan llegar a Europa.



"Estamos ante una responsabilidad histórica, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo" y solo actuando con "prudencia y responsabilidad" se podrá lograr una inmigración "segura, regular y ordenada", explicó.



Consideró que la repatriación no es suficiente, y señaló que "los jóvenes seguirán emigrando mientras la gente no pueda vivir dignamente en su país".



Por ello, el plan acordado por la cumbre incluye medidas a medio y largo plazo para "seguir trabajando en cooperación y fomentando el crecimiento económico y la creación empresas", dijo Rajoy.



"Eso se logra con dinero, con formación y con institucionalidad: policía, ejército e instituciones que funcionen", explicó.



Así, la cumbre UA-EU se ha centrado en la población joven, que crece con rapidez.



Rajoy detalló que la población africana es de unos 1.200 millones de personas, lo que supone el 15 por ciento del total mundial, y que se prevé que alcancen los 1.400 millones en 2050, el 26%. De estos, el 70 por ciento son menores de 30 años.



El crecimiento económico del continente no es suficiente para garantizar el bienestar de su población ya que si actualmente se crean 3 millones de puestos de trabajo al año, se necesitarían entre 15 y 20 millones de nuevos puestos.

Un Fondo Fiduciario para África de la UE

Para ello, será esencial el plan europeo de inversiones exteriores que "presentado y puesto en marcha" en esta cumbre con el que la UE espera movilizar más de 44.000 millones de euros de inversiones en el continente africano.



A ello se suman otros instrumentos como el Fondo Fiduciario para África que los países miembros de la UE se han comprometido a reforzar; en el caso de España aumentando su contribución en 6 millones de euros, principalmente destinados a proyectos de cooperación con Níger, anunció Rajoy.



En el transcurso de la cumbre, el presidente del Gobierno español realizó la intervención principal en materia de inmigración en la que explicó el "modelo español, que ha funcionado", dijo recordando cuando a España llegaban 40.000 inmigrantes al año, mientras que ahora "estamos en cifras perfectamente asumibles".



"Lo que tenemos que hacer, en lo que hay que perseverar, es en ayudar a los países africanos a luchar con eficacia contra la pobreza y a que tengan crecimiento económico y se eleve nivel de vida para que la gente pueda ganarse la vida dignamente en su país", dijo.



Al margen de la cumbre, Rajoy tuvo también reuniones bilaterales con Senegal, Níger, Chad, Libia, Congo y Guinea Conakry con cuyos presidentes intercambió puntos de vistas sobre las migraciones y el desarrollo económico de la región.

Para saber más:

► La ONU, Europa y África impulsan la protección y retorno a sus países de origen de los inmigrantes en Libia

► Diálogo UE-África (Comisión Europea)