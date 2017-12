La UE, muy preocupada por el impacto para la paz de la decisión de Trump sobre Jerusalén

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea ha expresado su "grave preocupación" por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel, en especial por la repercusión que puede tener en el proceso de paz en Oriente Medio.



"La UE expresa grave preocupación por el anuncio de hoy del presidente de EEUU sobre Jerusalén y las repercusiones que esto puede tener en las perspectivas de paz", indicó la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, en un comunicado el miércoles, 6 de diciembre.



Recordó que la posición europea, que busca una solución de dos Estados, "permanece sin cambios".



"Deben cumplirse las aspiraciones de ambas partes y se debe encontrar una manera, a través de negociaciones, de resolver el estatus de Jerusalén como la futura capital de ambos Estados", afirmó.

#EU will increase its work with parties & partners to negotiate the status of #Jerusalem as capital of two states https://t.co/3uzh98cXuO